Uitbreiding noodopvang met nieuwe crisiswoning in de Priesterstraat Lieke D'hondt

27 juni 2019

11u05 0 Ronse Ronse krijgt nieuwe doorgangswoning voor kwetsbare gezinnen. De stad zal in de Priesterstraat een woning huren van Lions Club Ronse en inrichten als crisiswoning. “Het aanbod in de crisisopvang en doorgangswoningen is geregeld verzadigd, dus een uitbreiding dringt zich op”, zegt schepen van Sociaal Huis Wim Vandevelde (N-VA).

In de crisisopvang zullen huurders terecht kunnen wiens woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard. Dat kan bijvoorbeeld na een brand of als de woonkwaliteit niet meer voldoet. “In zulke gevallen moeten we inspanningen doen om de bewoners te herhuisvesten”, zegt Vandevelde. “Kwetsbare doelgroepen die geen woning kunnen vinden op de private huurmarkt, kunnen dan terecht en een crisiswoning of doorgangswoning. Deze zijn regelmatig verzadigd, dus een uitbreiding is nodig.” De huurders kunnen in de crisisopvang verblijven voor 15,91 euro per dag, maar de opvang is wel tijdelijk: ze moeten op zoek naar een definitieve oplossing op de reguliere woonmarkt.