Twintiger geeft autosleutels aan vriend zonder rijbewijs: allebei gestraft in politierechtbank LDO

08 november 2019

12u48 0 Ronse Twee vrienden uit Ronse en Oudenaarde hebben samen aan de politierechter mogen uitleggen waarom één van hen zonder rijbewijs achter het stuur van de andere zijn auto is gekropen.

De jongeman uit Oudenaarde had een beetje te diep in glas gekeken en besloot daarom zijn vriend met zijn wagen te laten rijden. “Het was een goede beslissing om de autosleutels door te geven, ware het niet dat uw vriend zelf geen rijbewijs had”, zegt de procureur.

Allebei moeten ze zich verantwoorden. De twintiger uit Ronse omdat hij reed zonder rijbewijs, de twintiger uit Oudenaarde omdat hij zijn auto heeft toevertrouwd aan iemand zonder rijbewijs. “Het leek me slimmer om mijn vriend te laten rijden. Ik wist wel dat hij geen rijbewijs had, maar hij kon wel met de auto rijden. Achteraf gezien was het toch geen goed idee”, verklaart de eigenaar van de auto in de rechtbank. De politierechter legt hem een boete van 800 euro op. Zijn vriend krijgt een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 15 dagen.