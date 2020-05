Tweede- en vierdejaars Da Vinci Campus Ronse zitten volgende week opnieuw in de klas Lieke D'hondt

28 mei 2020

10u27 0 Ronse De Da Vinci Campus Ronse is klaar om de tweede- en vierdejaars opnieuw te verwelkomen in de klas. Vanaf 2 juni zullen zij twee of vier halve dagen les kunnen volgen op school. Ze zullen dat doen in klassen van maximum 14 leerlingen, met mondmasker.

De zesde- en zevendejaars van de Da Vinci Campus lopen ondertussen al twee weken opnieuw school. Dat verloopt vlot en dus wordt er achter de schermen hard gewerkt om de tweede- en vierdejaars ook toe te laten op school. “Alle klaslokalen zijn klaargezet voor maximum 14 leerlingen”, vertelt directrice Vanessa Van Cauwenberge. “Een aantal klasgroepen zijn opgesplitst en alle leerlingen krijgen een vaste plaats. We hebben ook nieuwe lesroosters gemaakt en elk lokaal krijgt een veiligheidsbox met alcoholgel, handschoenen en papieren zakdoekjes.” In de gebouwen van de school geldt vanaf nu éénrichtingsverkeer en in de toiletten mag maar een beperkt aantal personen tegelijk binnen. “De leerlingenbegeleiding heeft voor een filmpje gezorgd om alle aanpassingen vlot te kunnen communiceren naar de leerlingen en hun ouders”, gaat Van Cauwenberge verder. “We kijken er enorm naar uit om onze leerlingen van het tweede en vierde op 2 juni terug te verwelkomen. Het schoolteam heeft deze week alvast meer dan 200 mondmaskers rondgedragen bij de leerlingen.”