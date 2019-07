Tweede en laatste druk voor populair huldeboek ‘Sint-Hermesbasiliek en Fiertel’ Lieke D'hondt

04 juli 2019

15u37 3 Ronse D e verkoop van het huldeboek over de Fiertel en de Sint-Hermesbasiliek in Ronse loopt als een trein. De bestellingen kwamen zelfs zo vlot binnen dat het boek nog voor de Fiertel volledig uitverkocht was. Omdat de vraag zo groot is, hebben de auteurs beslist een tweede en laatste druk uit te geven.

Het huldeboek brengt aan de hand van prachtige foto’s het verhaal van Ronse, van oorsprong tot toekomst. Er is bijzondere aandacht voor de Hermescultus, de basiliek en de Fiertel. Wie nog geen exemplaar heeft kunnen bemachtigen, kan intekenen op de wachtlijst bij de Toeristische Dienst in de Hoge Mote of op het nummer 055/23.28.16. Ook bij Standaard Boekhandel in de Peperstraat, Papershop op de Rooseveltplaats en Bookshop in de Ninovestraat zal het huldeboek te verkrijgen zijn. Het boek kost 21,90 euro en de opbrengst gaat naar een goed doel. Wie een boek heeft gereserveerd, kan het vanaf 26 augustus ophalen in de Hoge Mote.

“Met deze tweede druk halen we de kaap van duizend exemplaren, wellicht een record voor Ronse”, zegt Milo Van Driessche. “Dat is ook de verdienste van medefotografen Fabrice Gevaert en Xavier Vancoppenolle, allen medewerkers van het boek en de stad Ronse.”