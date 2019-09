Twee twintigers uit Ronse omgekomen bij verkeersongeval in Frasnes Ronny De Coster en Hans Verbeke

07 september 2019

16u24

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Ronse Bij een verkeersongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Waalse Frasnes-lez-Anvain zijn twee twintigers uit Ronse om het leven gekomen. Een derde inzittende raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond kwart over drie zaterdagochend op de Rue Delbart in de gemeente Frasnes in de buurt van Doornik.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleken drie personen in de gecrashte auto gekneld te zitten. Voor twee van hen kwam alle hulp te laat: ze zijn ter plaatse overleden.

Een derde is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De twee dodelijke slachtoffers zijn 24 jaar. Het gaat om inwoners van Ronse. Het parket van Doornik stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.