Twee pogingen tot ontvoering aan scholen in Ronse: politie zoekt getuigen Ronny De Coster en Lieke D'hondt

26 november 2019

13u42 78 Ronse De politie van Ronse is op zoek naar een man die vorige week twee keer zou geprobeerd hebben een kind te ontvoeren. Het opsporingsprogramma Faroek op vtm toont vanavond een robotfoto van de verdachte.

Scholen hebben aan ouders van leerlingen een brief meegegeven waarin ze gewag maken van “een verdacht persoon met blonde pruik, opgemerkt in het Bruulpark. Het was toen al valavond en de meeste kinderen hadden de school al verlaten, staat in de brief van het Katholiek Onderwijs Ronse. De onderwijsdirectie verzekert, dat ze kinderen alleen laat afhalen door ouders of grootouders van wie ze zeker is dat ze dat mogen.

Twee pogingen

Volgens de politie is effectief sprake van twee pogingen tot ontvoering. “Omwille van de ernst van de feiten zijn er robotfoto’s gemaakt”, bevestigt politiechef Patrick Boel. De schetsen van het gezicht van de verdachte zijn vanavond te zien in het vtm-opsporingsprogramma Faroek.

Wie informatie heeft over de feiten of over de verdachte, wordt verzocht de politie te bellen op het algemene nummer 101.

Faroek, 21.45 uur op vtm.