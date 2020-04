Twee 19-jarigen gedagvaard voor samenscholing in Ronse Ronny De Coster

13 april 2020

11u38 0 Ronse Het parket heeft twee Ronsenaars gedagvaard, omdat ze de coronamaatrdegelen niet naleefden. Ze moeten begin oktober voor de rechter verschijnen.

Eén van de gedagvaarden was zondag door de politie van Ronse betrapt op een braakliggend terrein. Hij wordt vervolgd wegens aanwezigheid in groep. Dezelfde dag kwam de coronaploeg van de Ronsese politie een andere 19-jarige op het spoor die die zich niet hield aan de maatregelen. Beiden komen niet weg met een minnelijke schikking of GAS-boete, maar moeten voor de rechter verschijnen tijdens de zitting van 5 oktober.