Trio op heterdaad betrapt in cannabisplantage met 1.225 planten LDO

02 maart 2020

15u51 1 Ronse Drie Albanese mannen die op heterdaad betrapt zijn in een cannabisplantage in Ronse zijn maandag voor de rechter verschenen. Het parket vraagt voor elk van hen een celstraf van 18 maanden.

Het trio was aan het werk in de cannabisplantage in een leegstaand pand in de Gomar Vandewielelaan in Ronse toen de politie er binnenviel. De plantage telde op dat moment 1.225 planten en er lag acht kilogram cannabis te drogen. De drie mannen geven toe dat ze geronseld werden om in de plantage te werken. Ze verklaren dat ze wisten waar ze aan begonnen, maar ze zouden er nog niet lang aan de slag geweest zijn. Eén van de beklaagden zou er op de dag van de inval zelfs voor het eerst aanwezig geweest zijn. Hij vraagt de vrijspraak, omdat hij is gearresteerd nog voor hij iets kon doen in de plantage.

De rechter zal op 16 maart een uitspraak doen in deze zaak.