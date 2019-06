Triamant viert ‘Dag van het Leven’ met opendeurdag Lieke D'hondt

21 juni 2019

16u07 0 Ronse Triamant zet op zondag 23 juni de deuren open voor het grote publiek. Het woon- en leefconcept waar een mix van generaties samenleeft in de nieuwbouw in de Oscar Delghuststraat, viert de ‘Dag van het Leven’ en nodigt geïnteresseerden uit om te komen kennismaken met hun manier van leven.

Triamant wil een goed alternatief zijn voor rusthuizen door een mix van generaties te laten samenleven. Wie daar nood aan heeft, krijgt de nodige medische begeleiding, maar er zijn ook woon-, zorg- en leefcoaches die ter beschikking staan. Op die manier wil Triamant de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren om duurzaam ouder te worden, als het even kan meer dan 100 jaar.

Wie wil kennismaken met Triamant is zondag tussen 10 en 17 uur welkom in de Oscar Delghuststraat 4 in Ronse.

