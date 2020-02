Triamant schakelt versnelling hoger en biedt nu ook thuisverpleging aan Lieke D'Hondt

20 februari 2020

18u13 0 Ronse Triamant gaat in zee met Thuisverpleging Arthur om verpleging en verzorging aan huis aan te bieden in de Vlaamse Ardennen. “Mensen willen langer zelfstandig thuis wonen, ze willen dat de zorg naar hen toekomt”, verduidelijkt Jo Robrechts, CEO van Triamant.

Triamant heeft in de Vlaamse Ardennen vestigingen in Ronse en Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). Op de twee locaties zal voortaan samengewerkt worden met Thuisverpleging Arthur. “Amper vier procent van de Vlamingen ziet het zitten om naar een rusthuis te gaan. Mensen willen langer zelfstandig thuis wonen. Ze willen dat de zorg naar hen toekomt”, zegt Robrechts. “Om die reden zijn we ruim tien jaar geleden gestart met Triamant, een woonvorm waar generaties door mekaar leven en zelfstandig wonen tot op zeer hoge leeftijd, ook wanneer de behoefte aan zorg toeneemt. Verhuizen naar een assistentiewoning of rusthuis hoeft niet meer, want zorg is er de klok rond beschikbaar.”

Stap verder

Triamant gaat nu nog een stap verder met thuisverpleging. “Dit past perfect in het verlengde van wat wij als woonzorgvernieuwer beogen. Het is voor Triamant een passende schaalvergroting op het juiste moment. We versterken hiermee onze mensgerichte aanpak en voetafdruk in de regio.”

Arthur Beurms en het team van zorg- en verpleegkundigen van Triamant zullen zowel in de ruime streek als in de Triamantbuurten actief zijn. “Dankzij onze jarenlange ervaring op vlak van thuisverpleging en de expertise van Triamant op vlak van gezond en levenslustig ouder worden, kan Triamant Thuisverpleging zich in de Vlaamse Ardennen onderscheiden. Dankzij korte lijnen binnen de organisatie kunnen we gemakkelijk schakelen en mensen snel en accuraat het juiste totaalaanbod bieden. Uiteindelijk gaat het om kwaliteit van leven”, besluit Beurms.