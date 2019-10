Trek eens het bos in tijdens Nacht van de Duisternis Lieke D'hondt

03 oktober 2019

16u49 2 Ronse De Nacht van de Duisternis gaat in Ronse niet onopgemerkt voorbij. Op 12 oktober 2019 gaat de klemtoon- en monumentenverlichting uit. Het stadsbestuur roept de inwoners ook op om mee te doen en de tuinverlichting en reclameverlichting te doven.

Wie de Nacht van de Duisternis ten volle wil beleven, kan zich ook inschrijven voor de nachtelijke wandeling in het Hotondbos. De deelnemers ontdekken er bij nacht de sfeer en de schoonheid van het bos. Een gids zal geheimzinnige verhalen uit het verleden vertellen. Halverwege de wandeling is er ook tijd voor een drankje.

De twee uur durende wandeling start aan kapel Wittentak om 19 uur. Deelnemers betalen drie euro per persoon en moeten vooraf inschrijven en betalen. Dat kan in het infokantoor van Toerisme Ronse of via het rekeningnummer BE95 0682 3802 1758, met de vermelding van de naam van de wandeling, de datum, de naam van de deelnemer en het aantal personen. Storten kan tot vijf dagen voor de wandeling.