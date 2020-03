Trainers van Soigné lanceren online trainingen: “We willen onze klanten goede moed geven om toch fit te blijven” Lieke D'hondt

18 maart 2020

22u08 0 Ronse Groepspraktijk Soigné pakt in Ronse uit met online trainingsfilmpjes om tijdens deze moeilijke periode toch voldoende lichaamsbeweging te promoten. “Meer mensen zijn zich er sinds de coronacrisis van bewust dat bewegen een belangrijk gegeven is in het streven naar een gezond en gebalanceerd lichaam.”

In normale omstandigheden zou het bij Soigné stilaan drukker worden, want het bedrijf is momenteel in volle transformatie. “We transformeren vanuit mijn bedrijf ‘Béatse Personal Training’, een zaak die zich zuiver toelegde op fysieke training, naar ‘Soigné’, een groepspraktijk waarin we zowel coaching, kinesitherapie als voeding aan bod laten komen”, legt Dries Béatse uit. “Onze verhuis naar de gebouwen van Kielemoes zal nu in mineur gebeuren door de coronacrisis die ons parten speelt. Maar dat laten we niet aan ons hart komen. We maken van de doodse periode gebruik om het gebouw verder af te werken en ervoor te zorgen dat alles operationeel en klaar als de crisis voorbij is.”

Blijven sporten

In tussentijd hoeven de klanten van Soigné niet te wanhopen. Ze kunnen hun conditie perfect van op afstand onderhouden dankzij de filmpjes die de medewerkers verspreiden via sociale media. “Zolang we onze klanten niet meer kunnen begeleiden door de coronacrisis, zullen we filmpjes maken. Voorlopig staat er één training online, een sessie in het bos. De tweede zal op en naast de Finse piste aan ’t Rosco opgenomen worden en de derde training is er eentje die je thuis kan doen”, legt Dries uit. “We maken de filmpjes om ons huidig klantenbestand inspiratie en goeie moed te geven om te proberen fit te blijven tijdens de komende weken. Het is trouwens een gegeven dat overal aanwezig is bij personal trainers in het land. Wij zijn daar doorgaans eerder voorzichtig mee omdat we vinden dat veel mensen toch nog vaak fouten maken in hun uitvoeringen door louter naar video’s te kijken. Maar in tijden van nood, zoals nu, kan het jammer genoeg niet anders. Net dan is het goed dat alle trainers voor hun klanten video’s opnemen. Patronen uit trainingen die je al deed onder begeleiding bij jouw coach komen terug en zo is de kans op fouten al een stuk kleiner.”

Voldoende bewegen is ook tijdens deze moeilijke periode nog steeds belangrijk, weten ze ook bij Soigné. “We merken dat sinds de coronacrisis meer mensen er zich bewust van zijn dat bewegen een heel belangrijk gegeven is in het streven naar een gebalanceerd en gezond lichaam.”