Tot mei werken aan Schoonboeke, Kanarieberg en Maagdenstraat Lieke D'hondt

10 maart 2020

12u21 4 Ronse De aannemer start deze week met de aanleg van de nutsleidingen in Schoonboeke in Ronse met het oog op de heraanleg van de straat.

Er zal in verschillende fasen gewerkt worden in Schoonboeke, de Maagdenstraat en de Kanarieberg. In de eerste fase zullen de werken plaatsvinden aan Schoonboeke vanaf de Ninoofsesteenweg. Er zal in de berm gewerkt worden, aan één kant van de rijweg. Het verkeer zal er beurtelings kunnen passeren. De werken zullen duren tot begin mei.