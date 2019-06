Toerisme Ronse lanceert nieuwe brochure ‘Tips voor Trips’ Lieke D'hondt

23 juni 2019

10u40 0 Ronse Toerisme Ronse heeft een gloednieuwe brochure klaar. In ‘Tips voor Trips’ bundelt de dienst het groepsaanbod in de stad, met een groot aanbod aan gegidste activiteiten. “Naast de papieren versie bieden we de nieuwe brochure ook digitaal en interactief aan op www.visitronse.be”, zegt Annelies Lenoir van de dienst Toerisme.

In een 36 pagina’s dikke brochure vinden de toeristen informatie over de klassieke toppers in Ronse zoals de Sint-Hermesbasiliek, het Must, Villa Carpentier, de stads- en natuurwandelingen en de Hoge Mote. Daarnaast is er ook aandacht voor de aanwezigheid van enkele ambachten in Ronse. Het Keunbier in microbrouwerij Keun, de chocolade van Chocolaterie Hermes en de glaskunsten van Jan en Elisabeth Leenknegt krijgen een prominente plaats in ‘Tips voor Trips’. Tot slot focust het nieuwe magazine op een actieve stadsbeleving met een aantal actieve uitdagingen. De IJsmolenhoeve, City Golf en varianten City Beer Golf en City Foot Golf kunnen in deze categorie niet ontbreken.