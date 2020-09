Theater VTV opent nieuw seizoen met De Tolbrug Lieke D'hondt

17 september 2020

11u21 3 Ronse Theater VTV in Ronse heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er staan al zeven nieuwe producties op de agenda voor het seizoen 2020-2021. Op 16 oktober gaat de nieuwste voorstelling De Tolbrug in première.

De Tolbrug is een stuk van Aidan Chambers in een regie van Marjan Loman met Jolein De Bleeker, Arne Dhondt en Wout Desmytere. Per voorstelling zullen 98 toneelliefhebbers kunnen plaatsnemen in de Volksbond. Tijdens de première zullen er ook plaatsen voorbehouden zijn voor enkele zorgverleners. Zij krijgen een gratis ticket.

Reserveren kan vanaf vandaag via de website www.theatervtv.be. De voorstellingen van De Tolbrug vinden plaats op 16, 17, 23 en 24 oktober.