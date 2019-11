Theater VTV brengt ‘De Jossen’ op de planken Lieke D'hondt

14 november 2019

14u01 6 Ronse Theater VTV speelt in Ronse ‘De Jossen’, een stuk van Tom Lanoye in een regie van Filip Vandemeulebroecke. Het is een bijzonder stuk over de val en revival van samenhorigheid.

‘De Jossen’ is in de theaterwereld bekend als een voorstelling waar regisseurs en acteurs alle kanten mee uit kunnen. De acht Jossen waar het stuk bij Theater VTV over gaat zijn trots op hun ‘Josdom’, maar daar komt verandering in als één van hen er de brui aan wil geven en geen Jos meer wil zijn. De toneelvereniging belooft een stuk te brengen met humor en tragiek, dat via een verrassende aanpak het publiek zal verbazen.

Theater VTV speelt ‘De Jossen’ op 15, 16, 22 en 23 november in de Volksbond. Tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor de jeugd. Reserveren kan via www.theatervtv.be of op het nummer 0478/88.84.44.