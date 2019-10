Theater van de Welzijnsschakels en pasta van Lions Ronse - Renaix op Dag van de Armoede Lieke D'hondt

18 oktober 2019

14u31 2 Ronse Serviceclub Lions Ronse – Renaix heeft op de Dag van de Armoede haar goed hart laten zien. Kansarmen kregen in CC De Ververij een warme pastamaaltijd aangeboden en ze konden er samen met de leden van de serviceclub kijken naar de theatervoorstelling ‘Een jukebox voor iedereen’.

Lions Ronse – Renaix nodigde armoedeorganisatie De Vrolijke Kring uit voor een solidaire maaltijd. “De Vrolijke Kring is één van onze belangrijkste sociale doelen”, vertelt Didier Fonck. “Daarom wilden we hen op de Dag van de Armoede trakteren op een pastamaaltijd. Er zijn een vijftigtal leden van de Lions en een vijftigtal mensen van de Vrolijke Kring aanwezig.” Nadien kon iedereen samen kijken naar de voorstelling ‘Een jukebox voor iedereen’ van de Welzijnsschakels in de Vlaamse Ardennen. De muziektheatervoorstelling draait heel toepasselijk rond solidariteit.