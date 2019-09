Textielfestival heeft oog voor recyclage en kleding van de toekomst Lieke D'hondt

24 september 2019

11u01 2 Ronse Toerisme Ronse, cultuurcentrum De Ververij en TIO3 slaan opnieuw de handen in elkaar voor het Textielfestival. Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 september zijn er verschillende tentoonstellingen, workshops, voordrachten en demonstraties rond textiel op verschillende locaties in Ronse.

Het Textielfestival begint op vrijdag 27 september om 20 uur met de opening van de tentoonstelling CONFORM in CC De Ververij. Er zullen kunstwerken te zien zijn van onder andere Ricardo Brey, Berlinde De Bruyckere en Lois Weinberger. De tentoonstelling is het hele weekend te zien tussen 14 en 18 uur.

Het E&A Fashion Institute zet voor de gelegenheid ook de deuren open. In de privéschool in Ronse en Gent worden alle aspecten van het modegebeuren van broderie de Lunéville tot haute-couturetechnieken gedoceerd, behalve het ontwerpen. Geïnteresseerden kunnen de school bezoeken op zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur in de Stefaan Modest Glorieuxlaan 21.

In eventlocatie en businesscenter TIO3 valt dit weekend ook van alles te beleven. Naast de tentoonstelling van jonge modeontwerpers is er zaterdag een seminarie over Retex en de recyclage van op industriële schaal gebruikte kledij uit polyester-katoen tot nieuwe kledij. Nadien neemt Jasna Rokegem het woord in een seminarie rond de kleding van de toekomst.

Kinderen

Op zondag 29 september tonen en verkopen enkele textielliefhebbers hun creaties op de textielmarkt op de binnenkoer van de Hoge Mote en ook de kinderen gaan aan de slag tijdens een textielworkshop. Gezinnen kunnen ook terecht in CC De Ververij voor de familievoorstelling Specht, geschikt voor baby’s en peuters van 4 maanden tot 2 jaar en volwassenen. Er zijn voorstellingen om 11, 14.30 en 16 uur.

Het hele weekend kan je ook terecht in het Museum voor Textiel aan de Hoge Mote. Op zaterdag en zondag is eveneens de Point of View Shop in de Priestersstraat 17a open. Dat is een pop-upruimte voor kunst en design met de modulaire handtassen van Inge Claus. Voor wie het wat actiever mag, is er ook de gratis wandeling Textielstad Ronse 2.0 die vertrekt aan de Hoge Mote. Tot slot zet ook de Kringwinkel Vlaamse Ardennen haar magazijn open voor de ‘Krijg de Klere-campagne” en dat op zaterdag tussen 9 en 17 uur in de A.L. Van Hovestraat 14.

Alle info over de uren en inschrijvingen vind je op de www.tio3.be/textielfestival2019.