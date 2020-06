Tentoonstellingsparcours brengt kunstliefhebbers naar Villa Carpentier, de crypte en CC De Ververij Lieke D'hondt

19 juni 2020

10u27 0 Ronse Villa Carpentier, de Sint-Hermescrypte en Cultuurcentrum De Ververij staan centraal in een nieuwe tentoonstelling in Ronse. ‘Alle rechte lijnen zijn gebogen’ neemt de bezoekers mee naar de drie bijzondere locaties waar werken van verschillende kunstenaars opgesteld zullen staan.

In het park van Villa Carpentier, ontworpen door Victor Horta, zullen onder andere de op natuur geïnspireerde creaties van Formes Libres te bezichtigen zijn. In de Sint-Hermescrypte zullen de werken van Tinka Pittoors de bezoekers laten nadenken over de rijke dialoog tussen verleden en heden en in CC De Ververij stellen verschillende kunstenaars waaronder Nel Bonte, Robbrecht Desmet en Bart Lodewijks tentoon.

Het tentoonstellingsparcours is te bezoeken van 26 juni tot 27 september, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 17 uur. De crypte opent wel pas om 13 uur. Een ticket voor de drie locaties samen kost 15 euro. Ronsenaars, studenten en gepensioneerden krijgen een voordeeltarief. Reserveren kan via www.villacarpentier.be.