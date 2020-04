Tennis- en padelclub Chalet Radar heeft boodschap voor iedereen: “Blijf in uw kot, dan kunnen we de zomer nog redden” Lieke D'hondt

19 april 2020

13u45 0 Ronse Tennis- en padelclub Chalet Radar in Vloesberg bij Ronse is net zoals alle andere sportclubs tijdelijk gesloten door de coronacrisis. De club wil wel iedereen een hart onder de riem steken met een toffe foto en de hoop iedereen snel opnieuw te mogen verwelkomen.

“Deze foto is een momentopname uit betere tijden, toen onze club nog op volle toeren draaide”, vertelt eigenaar Jeremie De Keyzer. “We hadden nooit kunnen denken dat de foto nu zo brandend actueel zou zijn. Bij deze willen we iedereen die op de één of andere manier betrokken is in de strijd tegen corona een hart onder de riem steken. In de hoop om binnenkort onze ‘Radarfamilie’ opnieuw te mogen verwelkomen, hou het allemaal veilig en wees zorgzaam. Zo kunnen we de zomer nog redden.”