Teken- en knutseltalenten kunnen prijzen winnen met werkjes over de Bommels Lieke D'hondt

22 oktober 2019

14u59 3 Ronse De Raad der Bommels pakt dit jaar opnieuw uit met een teken- en knutselwedstrijd voor de Ronsese kinderen. Er liggen veertig prijzen klaar voor de winnaars.

De Raad daagt de kinderen tussen zeven en twaalf jaar uit om individueel of klassikaal deel te nemen aan de teken- en knutselwedstrijd in het teken van de Bommels. De werkjes afgeven gebeurt in het Naaimachine-Center in de Stationsstraat 20 in Ronse, samen met het ingevulde deelnemersformulier dat terug te vinden is op de website www.bommelsfeesten.be. Indienen kan tot vrijdag 15 november.

Een vakjury van personen in de kunstwereld zullen de werken nadien beoordelen en veertig prijzen uitreiken. De laureaten kunnen hun prijs afhalen tijdens de proclamatie in het stadhuis op vrijdag 6 december om 19 uur.