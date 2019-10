Teike Vos, Mark Michaël De Smet en Hilde Rogge brengen ‘Vanaf de oever’ op kerkhof Hogerlucht Lieke D'hondt

30 oktober 2019

16u46 0 Ronse Moghan vzw organiseert samen met de stad Ronse voor het eerst een lokaal Reveil-evenement. Reveil is een initiatief dat op verschillende kerkhoven in Vlaanderen wordt georganiseerd. Bij zonsondergang worden de vele vergeten verhalen die op het kerkhof begraven liggen, geëerd.

In Ronse brengen Teike Vos, Mark Michaël De Smet en Hilde Rogge ‘Vanaf de oever’. Ze doen dat op vrijdag 1 november tussen 17 en 18 uur. Er is ruimte voor poëtische muziek en vertellingen over liefde en dood. Iedereen is welkom op kerkhof Hogerlucht, aan de overdekte afscheidsruimte.