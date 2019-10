Te weinig Ronsenaars laten zich controleren op darmkanker: az Glorieux lanceert sensibiliseringscampagne Lieke D'hondt

21 oktober 2019

15u58 0 Ronse Bijna nergens in Vlaanderen laten inwoners zich minder controleren op darmkanker dan in Ronse. Slechts 36 procent van de personen die wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek, gaat in op de analyse. In Vlaanderen ligt het percentage veel hoger, op 52 procent. Het az Glorieux organiseert daarom een hele week lang een sensibiliseringscampagne.

Wie deze week een bezoek brengt aan het az Glorieux, stuit op een grote, opblaasbare darm in de centrale gang. Die is er opgesteld om de bezoekers te sensibiliseren rond darmkanker, want nog te weinig Ronsenaars laten zich testen op de ziekte. Nochtans is het aangeraden om vanaf de leeftijd van vijftig jaar elke twee jaar deel te nemen aan een onderzoek. “Het is duidelijk nodig om de bevolking meer te stimuleren om zich te laten onderzoeken op darmkanker”, zegt dokter Renaat Schoonjans. “In Ronse is het percentage inwoners dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek opvallend lager dan in de rest van Vlaanderen. Nochtans kunnen we dankzij het onderzoek meer kankers ontdekken die zich nog in de eerste of tweede fase bevinden, waardoor de kans op genezing veel groter is.”

Naast de opblaasbare darm waar bezoekers door kunnen lopen, is er ook een VR-bril voorhanden waarmee je een rondleiding krijgt in een darm en leert hoe een kankergezwel ontstaat. De infostand in het az Glorieux blijft nog staan tot en met vrijdag. Er zijn een hele dag vrijwilligers, verplegend personeel of dokters aanwezig om uitleg te geven over darmkanker. Je kan er ook gratis een test waarmee het resultaat meteen zichtbaar wordt meenemen naar huis.

