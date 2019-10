Taal Aktie Komitee en Ontgrendel Ronse gaan de straat op tegen taalfaciliteiten Lieke D'hondt

27 oktober 2019

16u54 0 Ronse Het Taal Aktie Komitee (TAK) heeft zondag in Ronse een faciliteitenwandeling georganiseerd. Onder politiebegeleiding en met Vlaamse vlaggen, wandelden ruim vijftig sympathisanten door de stad om het afschaffen van de taalfaciliteiten opnieuw hoog op de politieke agenda te plaatsen.

Een betoging willen ze het niet noemen. De organisatoren houden het liever op een faciliteitenwandeling. Wel eentje met talrijke Vlaamse vlaggen, stickers met het opschrift ‘Vlaanderen houdt van Ronse’ en een duidelijke boodschap: de taalfaciliteiten moeten weg. “We willen onze steun uitspreken aan het stadsbestuur in haar strijd tegen de faciliteiten die de stad hinderen in haar ontplooiing”, zegt Dieter Delrue van het TAK. “Het Taal Aktie Komitee is verheugd dat de stad Ronse de kat de bel heeft aangebonden en onomwonden om de afschaffing van de faciliteiten vraagt. Wij betreuren dan ook dat het stadsbestuur in eerste instantie ongelijk heeft gekregen van de rechter. We vinden het jammer dat de stad in de nieuwe Vlaamse regering geen bondgenoot vindt. Nu het Vlaams regeerakkoord in alle talen zwijgt over alle taalgevoelige dossiers, zien wij reden genoeg om de baan op te trekken. Wij laten de Vlaamse gemeenten op de taalgrens niet los. Vandaag tonen we dit met een kleine wandeling, wie weet binnenkort met een gele mars.”

Ook Ronsenaars Tijl Rommelaere en Paul Carteus wandelen mee. Zij liggen mee aan de basis van Ontgrendel Ronse, een werkgroep binnen de Vlaamse Volksbeweging die de afschaffing van de taalfaciliteiten nastreeft. “De taalfaciliteiten zijn meer dan een halve eeuw geleden ingevoerd bij het uittekenen van de taalgrens. Bovendien zijn ze bij de staatshervorming in 1988 grondwettelijk gebetonneerd. Alleen de federale overheid heeft de sleutel in handen om deze uitzonderingsregel ongedaan te maken. Vandaar dat onze stem luider dan ooit moet weerklinken in Brussel”, zegt Carteus. Net daar wringt ook het schoentje. De Vlaamse regering kan de taalfaciliteiten niet afschaffen, in het federaal parlement is een twee derde meerderheid nodig om de taalfaciliteiten af te schaffen. “Het is dus belangrijk dat de partijen in de regeringsonderhandelingen ook de taalfaciliteiten op tafel leggen”, zegt Tijl Rommelaere. “Ze kosten Ronse veel geld, verhinderen de stad om te fusioneren, ze hebben de socio-economische problemen versterkt, ze doorkruisen alle inspanningen voor integratie en stimuleren de noodzakelijke kennis van het Nederlands niet.”

De faciliteitenwandeling is zondag zonder opstootjes verlopen. Wel hadden enkele voorstanders van de taalfaciliteiten een Belgische vlag uitgehangen om hun ongenoegen over het initiatief te uiten.