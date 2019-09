Taal Aktie Komitee bekladt opnieuw borden in Ronse Ronny De Coster en Tom Vierendeels

05 september 2019

21u52 0 Ronse Activisten van het Taal Actie Komitee hebben in Ronse opnieuw borden beklad om te protesteren tegen de taalfacilteiten. Leden van het TAK postten, op haar Facebook-profiel zelf foto’s van de actie. Op verschillende verkeersborden en wegwijzers is wat in het Frans stond, beklad.

Vorige week was het TAK ook al in de taalgrensstad actief. Toen is de bewegwijzering aan de ingang van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux is besmeurd met zwarte verf en een sticker van het Taal Aktie Komitee. Op de wegwijzer staat normaal ‘Spoed – Urgences’, maar het Franse woord hadden ze doorstreept.