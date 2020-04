Studenten Vesalius Instituut voor Verpleegkunde springen bij in de zorgsector Lieke D'hondt

05 april 2020

11u13 0 Ronse De studenten van het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde in Ronse hebben het hart duidelijk op de juiste plaats. Nu ze niet meer naar de les kunnen, hebben heel wat leerlingen besloten om bij te springen in verschillende zorginstellingen.

Florence draait nachtshiften in AZ Glorieux, Rani en Hajare verzorgen patiënten met corona in Triamant, en zo zijn er nog meer studenten die niet getwijfeld hebben om in deze moeilijke periode hun steentje bij te dragen. Een beslissing die applaus verdient, en dus zullen enkele leerkrachten van Vesalius hun helden eren op de parking van de school. Ze doen tegelijk ook een oproep om zelf een held te worden. “Want naast noodzakelijke beschermingsmiddelen zijn er helaas ook handen tekort in de zorgsector”, vertellen ze. Wie weet zien we het eerbetoon van Vesalius Instituut voor Verpleegkunde ook vanuit de lucht, als de helikopter van de ‘Ronde tegen corona’ er passeert.