Studenten organiseren kinderopvang om ouders uit de nood te helpen: “Een warme oproep aan de ouders: durf te vragen, wij willen helpen” Lieke D'hondt

16 maart 2020

17u03 0 Ronse Enkele jongeren laten zich van hun meest behulpzame kant zijn tijdens deze periode vol maatregelen om het coronavirus in te dijken. Studente Marlyse Montignies (22) besloot de Facebookgroep Opvang Kinderen Vlaamse Ardennen op te richten om ouders en vrijwilligers in Ronse en omstreken met elkaar in contact te brengen. "Samen staan we sterker dan alleen."

Toen Marlyse hoorde dat de lessen in de scholen opgeschort werden en de leerlingen thuis zouden moeten blijven, twijfelde ze geen seconde. Ze wilde meteen actie ondernemen om ouders te helpen de opvang van hun kinderen te regelen. De studente lager onderwijs hoorde van medeleerling Hilke Van Belleghem hoe er in het Meetjesland al een groep was ontstaan om de opvang te regelen. “Ik heb geen moment getwijfeld en heb ook zo’n groep aangemaakt voor Ronse”, vertelt Marlyse. “Ik vind het volkomen normaal dat we elkaar nu uit de nood helpen. Mijn alleenstaande mama werkt zelf in de zorg en ik weet nog dat ze vroeger buiten mijn oma moeilijk opvang vond. Ik vind het belangrijk dat onze grootouders niet in aanraking komen met dit virus en aangezien ik een laatstejaarsstudente lager onderwijs ben en ik normaal mijn eindstage had, heb ik nu toch tijd. Het spreekt voor zich dat ik ook enorm graag met kinderen bezig ben.”

Voorzichtig

“Natuurlijk ben ik wel extra voorzichtig, maar ik heb zelf geen schrik voor het virus. Dat klinkt misschien vreemd, want ik weet dat het virus niet zomaar een kleine ziekte is. Maar ik heb er vertrouwen in dat de ouders die mijn hulp vragen ook extra voorzichtig zijn.” Momenteel hebben al 276 mensen de weg gevonden naar de Facebookgroep. “Er zijn al enkele ouders die via deze weg een oppas gevonden hebben. Toch ben ik ervan overtuigd dat er nog meer ouders zijn die opvang nodig hebben, maar misschien vinden ze de weg niet naar onze Facebookgroep. Ik wil daarom een warme oproep doen aan de ouders: durf te vragen. Er zijn zeker studenten en andere vrijwilligers die willen helpen.”

Geen vakantie

Eén van die vrijwilligers is Lisa Desmet (23) uit Oudenaarde. Zij vangt kinderen op van ouders die in Oudenaarde aan het werk zijn. “Het is belangrijk dat de kinderen niet denken dat het vakantie is. Daarom proberen we een structuur te behouden. We stellen een schema op waarin zowel spelend leren als ontspanning aan bod komt. In de voormiddag zullen we bijvoorbeeld naar educatieve programma’s kijken om daar in de namiddag rond te werken. De kans is ook groot dat ik de kinderen iets bijbreng over dieren, want ik heb zelf een hondenopvang. Daar zijn nu veel annulaties, maar de ouders kunnen er wel zeker van zijn dat hun kinderen minstens twee keer naar het natuureducatief bos ’t Spei gaan om wat energie kwijt te geraken. En uiteraard zijn we goed voorzien met voldoende zeep om het coronavirus tegen te gaan.”

Niet naar school

Vroedvrouw Ellen Merckx is blij dat de jongeren met dit initiatief op de proppen komen. “Als zelfstandig vroedvrouw aan huis kan ik mijn patiënten niet in de steek laten”, vertelt Ellen. “Mijn vriend mag niet thuiswerken van zijn baas en dus moest ik op zoek naar een oplossing voor mijn kinderen Louise, die 8 acht jaar is, en Arvid, die 5 jaar is. Zij hadden wel het ‘recht’ om naar de schoolopvang te gaan, maar ik wilde toch eerst alle andere opties overwegen. De grootouders zitten allemaal in de risicogroep, dus dat was al geen oplossing. Toen ik op Facebook las over de studenten die wilden oppassen, heb ik geïnformeerd. Noémie, een studente verpleging was zo vriendelijk om ons uit de nood te helpen.”