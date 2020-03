Student verpleegkunde Rety Vandevoorde (49) springt bij in wzc Sint-Vincentius: “Ik heb geen seconde getwijfeld” Lieke D'hondt

27 maart 2020

13u27 6 Ronse De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de studenten verpleegkunde. Rety Vandevoorde (49) uit Ronse volgt nu haar vierde module verpleegkunde aan het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde, maar ruilt de schoolbanken tijdelijk opnieuw in voor haar job bij woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem.

Rety is een van de zorgkundigen in woonzorgcentrum Sint-Vincentius die momenteel een opleiding volgt om verpleegster te worden. Normaal zou ze dus op de schoolbanken moeten zitten, maar nu alle lessen zijn opgeschort, heeft Rety geen seconde getwijfeld om weer aan de slag te gaan in het woonzorgcentrum.

Omscholing

“Tot acht jaar geleden werkte ik nog in de metaal- en textielindustrie, maar ik heb altijd veel liefde gevoeld voor oudere mensen”, vertelt Rety. “Toen mijn grootouders verhuisden naar een woonzorgcentrum en ik daar veel over de vloer kwam, heb ik beslist mijn hart te volgen en me om te scholen. In één jaar tijd ben ik zorgkundige geworden en nu krijg ik de kans om verder te studeren tot verpleegkundige.”

“Jammer genoeg is de module nu onderbroken en krijgen we voorlopig enkel nog taken toegestuurd. Daarom heeft mijn werkgever in het woonzorgcentrum gevraagd om opnieuw te komen werken”, gaat Rety verder. “Ik heb geen seconde getwijfeld. Op die manier kan ik mijn collega’s ondersteunen en ik ben sowieso graag in het rusthuis. Ik weet wel dat ik een extra risico loop, maar we nemen veel voorzorgen. We controleren drie keer per dag onze temperatuur en we hebben nog voldoende middelen zoals alcoholgel en mondmaskers in voorraad.”

Dementie

De bewoners van WZC Sint-Vincentius hoeven niet in hun kamer te blijven tijdens de coronacrisis. “We werken met leefgroepen en huismoeders die de ouderen begeleiden. Iedereen die niet ziek is, mag nog steeds samenkomen in de leefgroepen. Daar worden nu veel activiteiten georganiseerd. Elke dag wordt er wel iets gekookt, zoals een taart of milkshakes. We hebben ook veel bloemen en planten gekregen, waar de bewoners nu de plantenbakken mee kunnen vullen.”

“De sfeer in het rusthuis is wel een beetje veranderd. Vooral voor de bewoners met dementie, de afdeling waar ik werk, is het moeilijk. Elke dag opnieuw moeten we uitleggen waarom er geen familie op bezoek komt. Gelukkig kunnen de bewoners wel videochatten met hun familie. We hebben ook al foto’s en filmpjes gemaakt om anderen aan te manen ‘in hun kot’ te blijven en dat heeft voor de bewoners veel duidelijk gemaakt.”

Opleiding afwerken

Hoe het nu verder moet met de opleiding van Rety weet voorlopig niemand. “Dat moet nog verder uitgezocht worden. Normaal zou ik volgend jaar in juni afstuderen, maar misschien moet de module opnieuw opgestart worden. Ik ben wel blij met de steun die ik van het Vesalius Instituut krijg. Elke dag horen we iemand via mail of telefoon om te vragen hoe het met ons gaat en of alles nog wel lukt. Omdat ik momenteel aan de slag ben, krijg ik ook geen deadlines voor mijn taken. De school is ervan overtuigd dat we voldoende gemotiveerd zijn om de taken af te werken zonder deadline.”