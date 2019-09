Streekmotor23 wacht op nieuwe projecten Lieke D'hondt

26 september 2019

16u09 0 Ronse Streekmotor23 is op zoek naar nieuwe projecten om te steunen. Het streekfonds van de 23 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen ondersteunt sociale initiatieven die op een andere manier moeilijk gefinancierd kunnen worden.

Streekmotor23 zamelt zelf middelen in bij inwoners en bedrijven, maar de geselecteerde projecten moeten ook geld inzamelen via een crowdfundingcampagne. Streekmotor23 verdubbelt nadien het opgehaalde bedrag, met een maximum van 5.000 euro. Nog tot 18 november kan iedereen projectideeën indienen bij het streekfonds. De projecten moeten wel inspelen op een sociale nood en de omgeving en het welzijn van inwoners bevorderen. Om de projectoproep vlot te laten verlopen en meer uitleg te geven bij de criteria waaraan een project moet voldoen, organiseert Streekmotor23 een infovergadering in Ronse. Die vindt plaats op woensdag 9 oktober in de Veemarkt 27 om 20 uur. Inschrijven voor de infovergadering kan via info@streekmotor23.be. Extra info is te vinden op www.streekmotor23.be.