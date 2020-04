Straks begint de ramadan: “Dit keer niet samen eten na zonsondergang en niet samen bidden in de moskee” Lieke D'hondt

23 april 2020

13u40 2 Ronse De moslimgemeenschap staat aan de vooravond van een bijzondere ramadan. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden, zullen de moslims bij het breken van de vasten na zonsondergang niet mogen samenkomen of bidden in de moskee zoals ze dat in normale omstandigheden zouden doen. De moskee stuurt vrijwilligers op pad om de Ronsese jongeren daarover te sensibiliseren.

De Grote Moskee van Ronse beseft dat deze bijzondere vastenmaand voor veel van hun gelovigen een grote aanpassing zal vragen. Daarom lanceert het bij het begin van de ramadan een filmpje om te vragen de geldende maatregelen na te leven. “Normaal komen we ’s nachts samen met vrienden en familie om de vasten te breken, maar dat zal nu enkel mogen met de mensen die onder één dak samenleven. Daarna kunnen we ook niet gaan bidden in de moskee, want die is en blijft tijdens de coronacrisis dicht. Het zal dus een vreemde ramadan worden”, zegt vrijwilliger Youssef Elidrissi. “Ter vervanging van de collectieve iftars in de moskee, de maaltijden die we na zonsondergang nuttigen tijdens de vastenmaand, delen we tijdens de ramadan wel voedselpakketten uit aan kwetsbare gezinnen in Ronse. Deze actie doen we trouwens voor alle Ronsenaars. De ramadan is namelijk niet enkel een periode van vasten, maar ook van solidariteit en naastenliefde. ”



Brugfiguren

De Grote Moskee heeft bovendien contact opgenomen met het stadsbestuur en de dienst Preventie van de stad. “We hebben beslist om brugfiguren in te zetten”, zegt ondervoorzitter en Imam Ahmed Ghailan. “Dat zijn vrijwilligers van de moskee die in de stad op pad zullen gaan om jongeren aan te spreken en ervoor te zorgen dat ze zich aan de maatregelen houden. Door constructief en preventief te werk te gaan, willen we vermijden dat de politie pv’s moet uitschrijven.”