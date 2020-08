Stookolie drijft in Klijpebeek, oorzaak is nog mysterie Lieke D'hondt

03 augustus 2020

13u37 0 Ronse Een deel van de Klijpebeek in Ronse is sinds eind vorige week vervuild met stookolie. De oorsprong van de milieuverontreiniging is niet gevonden. “Het gaat om een beperkte vervuiling, maar we zijn wel nog op zoek naar de oorzaak”, zegt schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V).

Buurtbewoners stelden de vervuiling vrijdag vast en brachten de brandweer op de hoogte. De brandweermannen hebben absorberende dammen aangelegd, zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden. Er is ook stroomopwaarts gezocht naar de oorsprong van de vervuiling, maar die is niet gevonden. “Het ziet ernaar uit dat het moeilijk zal zijn om de vervuiler te vinden, maar we blijven zoeken”, zegt schepen Foulon. “Voor alle zekerheid is ook Aquafin ter plaatse geweest, maar er is geen gevaar voor de waterzuivering. De situatie is ondertussen onder controle.”