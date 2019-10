Stationsparking is klaar voor gebruik Lieke D'hondt

26 oktober 2019

18u31 0 Ronse De nieuwe parking aan het station van Ronse is opengesteld. De NMBS heeft de parking met 190 parkeerplaatsen afgelopen zomer aangelegd en zal gratis gebruikt kunnen worden.

Veel Ronsenaars hebben er naar uitgekeken: de nieuwe parking aan het station is eindelijk klaar voor gebruik. Treinreizigers kunnen nu via de parking rechtstreeks toegang krijgen tot de perrons. De stad heeft ook een akkoord gesloten met de NMBS om het onderhoud van de parking in handen van de stad te houden. Daardoor zal de parking gratis blijven. De nieuwe parking is bereikbaar via de weg naast de oude goederenloods. De oude parking aan de andere kant van het station zal ook nog twee weken open blijven, daarna krijgt het een herbestemming.