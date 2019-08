Start 2 Run om mee te kunnen doen aan Ronse Run & Roll Lieke D'hondt

13 augustus 2019

10u59 0 Ronse Ronse Run & Roll loopt op zondag 22 september opnieuw door de Ronsese straten. Wie nog snel wil oefenen voor de jaarlijkse stratenloop, kan zich inschrijven voor de Start 2 Run sessies van de stad.

In groep en onder begeleiding van sportmonitoren leren de beginnende lopers om vijf kilometer te lopen. De loopsessies vinden telkens plaats op dinsdag en donderdag en beginnen op 20 augustus om 20 uur aan ‘t Rosco. De kostprijs bedraagt 50 euro, inclusief drankje per loopdag en de inschrijving voor Ronse Run. Inschrijven kan via de webshop van de stad.