Standhouders gezocht voor kinder- en tienermarkt Lieke D'hondt

08 juli 2019

De jaarlijkse kinder- en tienermarkt tijdens Ronse Opscène op 24 augustus staat garant voor heerlijk snuisteren tussen leuke spullen zoals boeken, kledij, schoenen en speelgoed. Wie zelf ook iets wil verkopen, kan zich nog tot 15 augustus inschrijven via info@ccdeververij.be of via het nummer 055/23.28.01. De verkopers krijgen dan gratis een stand van twee meter ter beschikking. De standhouders mogen maximum 16 jaar zijn.