Stadspersoneel krijgt richtlijnen rond coronavirus Lieke D'hondt

02 maart 2020

16u56 12 Ronse Het coronavirus heeft momenteel geen impact op de werking van de stadsdiensten in Ronse. Alle personeelsleden hebben wel een e-mail gekregen met daarin enkele richtlijnen om een goede hygiëne te waarborgen. Wie onlangs op vakantie was in een land of regio waar coronapatiënten gemeld zijn, wordt wel verzocht dat te melden.

“Alle personeelsleden, dus ook wie werkt bij het OCMW, TIO3, de Kunstacademie en politie, heeft van de noodplanningscoördinator een schrijven ontvangen met richtlijnen”, zegt schepen van Personeel Brigitte Vanhoutte (N-VA). “De algemene regel is dat wie zich niet ziek voelt, mag komen werken. We vragen wel aan iedereen die op vakantie is geweest of samenwoont met iemand die op vakantie is geweest naar een land of regio waar coronabesmettingen zijn gemeld, om dat te laten weten.”

Voor het overige krijgen de medewerkers van de stad de raad om hun handen regelmatig met zeep te wassen, de mond en neus te bedekken bij het niezen of hoesten, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken, contact te vermijden met personen die symptomen van luchtwegaandoeningen hebben en tot slot geen handen of kussen te geven.