Stadsbestuur na eerste editie vernieuwde Ronse Opscène: “Gaan verder op zelfde elan” Frank Eeckhout

26 augustus 2019

09u29 0 Ronse Schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) blikt tevreden terug op de eerste editie van het vernieuwde muziekfestival Ronse Opscène. “Dit was een groot succes. We gaat op dit elan verder", belooft hij.

Minder grote namen, meer lokaal talent, de optredens gecentraliseerd op de Grote Markt en de parking achter het stadhuis, zicht vanop de vele terrassen en een feesttent voor de afterparty. Niet alleen de bezoekers wisten het nieuwe concept wel te smaken, ook het stadsbestuur reageert tevreden na een zonovergoten driedaagse. “Vrijdagnacht zaten we al door onze drankbonnetjes. We hebben er inderhaast nog laten bijdrukken. Het klopt dat er minder volk was dit jaar maar we hebben wel de inwoners van Ronse naar onze Grote Markt gekregen. En die zijn lang gebleven en hebben zich geamuseerd. Ook de samenwerking met de lokale horeca voor de uitbating van de toog is prima verlopen. Iedereen heeft hard moeten werken maar dat heeft wel geloond", weet schepen Aaron Demeulemeester.

De schepen laat weten dat het stadsbestuur op de ingeslagen weg verder gaat. “Dit moet een festival worden door en voor de Ronsenaars. Daarom willen we volgend jaar bij de techniek ook wat meer inwoners betrekken. Dit jaar is alles snel moeten gaan. Nu hebben we een jaar de tijd om alles tot in de puntjes voor te bereiden", besluit Demeulemeester.