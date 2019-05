Stadsbestuur en organisatoren beperken aantal randactiviteiten: “De Fiertel is geen Vlaamse kermis” Lieke D'hondt

31 mei 2019

16u01 0 Ronse Het is nog twee weken wachten op de Fiertel, maar wie op zondag 16 juni extra sfeer wil brengen langs het parcours moet nu al in actie schieten. Wie alcohol wil verkopen of publiciteitsacties wil doen, moet dat voor vrijdag 7 juni om 10 uur aanvragen bij de burgemeester.

De Fiertel is de oudste en volgens velen ook de mooiste traditie van Ronse. Om dat zo te houden en de overlast door leurhandel, de verkoop van alcoholische dranken of publiciteitsacties tegen te gaan, moeten deze activiteiten op voorhand aangevraagd worden bij de burgemeester. Dat kan schriftelijk door een brief te sturen ter attentie van de burgemeester op het adres Grote Markt 12, of door een e-mail te sturen naar info@ronse.be. In de aanvraag moeten zeker de naam, het adres en de contactgegevens van de aanvrager staan, een omschrijving van de activiteit, de juiste locatie en een raming van het aantal genodigden.

Deelnemers aan de Fiertel zouden het zeker niet appreciëren mochten er plots bijvoorbeeld springkastelen langs het parcours staan Fiertelschepen Ignace Michaux

“Voor het tweede jaar op rij voeren we deze maatregel in”, zegt schepen van de Fiertel Ignace Michaux (CD&V). “We willen het aantal activiteiten langs het parcours beperken om te verhinderen dat de Fiertel een soort Vlaamse kermis wordt met overal frietkramen en dergelijke. De Fiertel is en blijft een processie met veel traditie en die waardigheid willen we behouden. We hebben vorig jaar veel lof gekregen voor deze aanpak, niet alleen van Ronsenaars, maar ook van andere deelnemers. Velen vinden het een goed idee om de randactiviteiten te beperken tot bepaalde zones, net zoals dat bij de Ronde van Vlaanderen het geval is. Op die manier hebben we een overzichtelijk beeld van wat er allemaal aan de gang is langs het parcours.”

Controles

Wie een aanvraag indient, moet wachten op een positief antwoord van het stadsbestuur en de politie. Enkel wie over de juiste papieren beschikt, zal tijdens de Fiertel randactiviteiten mogen organiseren. Zowel de organisatoren van de Fiertel als de politie zullen op zondag 16 juni controles uitvoeren.

“Vorig jaar hebben we twee personen een waarschuwing moeten geven omdat ze geen vergunning hadden. In principe kunnen we ook GAS-boetes uitdelen. Organisatoren van randactiviteiten moeten er ook rekening mee houden dat niet alles kan. Deelnemers aan de Fiertel zullen het zeker niet kunnen appreciëren mochten er plots bijvoorbeeld springkastelen langs het parcours staan. De Ronsenaars zouden daar zelf al zeker de nodige commentaar op geven”, waarschuwt Michaux.