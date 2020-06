Stadsbestuur en GO! Onderwijs organiseren op de valreep toch zomerschool: halve dag les, halve dag ontspanning Lieke D'hondt

23 juni 2020

15u57 0 Ronse Er komt dan toch een zomerschool in Ronse. Ondanks Er komt dan toch een zomerschool in Ronse. Ondanks eerdere berichten dat de scholen het praktisch niet haalbaar zagen om in de vakantie een zomerschool te organiseren, zullen secundaire school Da Vinci Campus en basisschool Decroly nu toch lessen aanbieden in augustus.

Leerlingen uit het zesde leerjaar en de eerste graad van het secundair onderwijs in Ronse die door de coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen, kunnen in de vakantie terecht in de zomerschool. Het bestuur van Ronse werkt hiervoor samen met de Da Vinci Campus en basisschool Decroly. “Het zag er eerst naar uit dat Ronse geen zomerschool zou krijgen, maar we hebben toch nog eens met verschillende partners samengezeten en we zijn eruit geraakt”, vertelt schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA). “We hebben op korte tijd een dossier kunnen uitwerken en een aanvraag tot subsidie ingediend. Die is ondertussen ook goedgekeurd, dus we ontvangen 10.000 euro voor de organisatie van de school.”

Zesde leerjaar en eerste graad secundair

Concreet zal de zomerschool bestaan uit vier klassen waar telkens maximum 14 leerlingen met leeftijdsgenoten aan de slag gaan rond de vakken Nederlands en wiskunde. “We merken dat er bij die doelgroep het meest nood aan is”, vertelt Vanessa Van Cauwenberge, directrice van Da Vinci Campus. “Het zesde leerjaar is een druk jaar in de aanloop naar het middelbaar. Niet alles is daar via afstandsonderwijs kunnen verlopen, dus het is goed dat enkele leerlingen nog eens fysiek kunnen terugkomen. De leerlingen van het eerste jaar middelbaar zitten dan weer nog niet lang in hun nieuwe school, waardoor ze nog niet zo vertrouwd zijn met de digitale middelen als de oudere leerlingen. Zij mogen dus eind augustus nog eens terugkomen naar school, maar eerst mogen ze genieten van een beetje vakantie.”

Les en ontspanning

De leerstof die de leerlingen in de zomerschool zullen verwerken, zal op maat van de leerling gebracht worden door enthousiaste en ervaren leerkrachten in samenwerking met studenten in opleiding. Ze zullen telkens een halve dag werken rond de leerdoelen en krijgen ook een halve dag ontspanning voorgeschoteld. De dienst Vrije Tijd van Ronse zal daarvoor samenwerken met vzw Profo om een boeiend programma uit te werken.

Hoewel de zomerschool doorgaat in de scholen van het GO! Onderwijs, staat ze wel open voor leerlingen van alle scholen in Ronse. “Het is de bedoeling dat de klassenraden deze week een doorverwijzing schrijven voor de leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen. Ook de medewerkers van het Onderwijsopbouwwerk zullen helpen bij de toeleiding van de kwetsbare leerlingen naar de zomerschool”, legt Vanhoutte uit. “Daarnaast kunnen ouders die interesse hebben in de zomerschool dat melden aan de klasleerkracht van hun kind.”

De zomerschool is gratis en vrijwillig en zal open zijn van 17 tot 28 augustus. Wie meer informatie wenst, kan terecht bij het Huis van het Kind via huisvanhetkind@ronse.be of 055/23.28.39.