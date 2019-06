Stadsbestuur doet twee ondernemers drie maand huur cadeau met ‘win jouw winkel’: “Een duwtje in de rug voor wie drempelvrees heeft” Lieke D'hondt

12 juni 2019

17u29 0 Ronse Een eigen pop-up winkel starten en drie maanden lang geen huur moeten betalen? In Ronse kan het. Het stadsbestuur en de Bouwmaatschappij Ronse stellen twee panden ter beschikking van ondernemers met een uniek idee en betalen zelf de eerste drie maanden huur.

“We willen in ons stadscentrum voldoende dynamiek creëren”, zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Dat doen we al met ons pop-up reglement, maar we koppelen er nu ook de wedstrijd ‘win jouw winkel’ aan.” De stad en de Bouwmaatschappij stellen de panden in de Wijnstraat 11 en Peperstraat 3 ter beschikking voor de wedstrijd. Voor die panden betaal je normaal gezien 150 euro huur per maand. “De stad zal de huur gedurende de eerste drie maanden op zich nemen voor de winnaars”, legt Vanhoutte uit. “Nadien kunnen de pop-ups nog maximum negen maanden open blijven.” Met de wedstrijd hoopt de schepen dat startende ondernemers met drempelvrees of twijfels toch de stap zetten naar een eigen zaak. “Het is alleszins de ideale manier om een winkelidee uit te testen.”

Kandidaten kunnen tot 20 juli 2019 deelnemen aan de wedstrijd. Dat kan door te mailen naar economie@ronse.be. “Het volstaat om ons in enkele regels mee te delen welk winkelidee, project of concept je concreet wil uitwerken, welke meerwaarde dat heeft voor Ronse en hoe economisch haalbaar het project is.” Eind juli of begin augustus maakt de stad de winnaars van de wedstrijden bekend.