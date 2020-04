Stadsbestuur bestelt (nog) geen mondmaskers voor alle inwoners Lieke D'hondt

24 april 2020

12u01 4 Ronse Het stadsbestuur van Ronse is niet van plan om nu al mondmaskers te bestellen voor alle inwoners. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Jean-Pierre Stockman (sp.a) tijdens de digitale gemeenteraad. De stad wacht de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad af en wil ook weten of de federale overheid zelf initiatieven zal nemen.

Jean-Pierre Stockman had graag gezien dat de stad mondmaskers zou aankopen voor alle inwoners. “Zowel voor kinderen als voor volwassenen zou het een goede bescherming bieden”, legt hij uit. Het stadsbestuur laat weten dat het al heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden, maar wacht voorlopig nog af. “Als we voor elke inwoner twee mondmaskers zouden willen voorzien, dan zou dat de stad 100.000 euro kosten”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “Bovendien is het nog niet zeker dat de Nationale Veiligheidsraad het dragen van mondmaskers zal aanbevelen. Als dat wel zo is, kan het zijn dat de federale overheid mondmaskers zal voorzien. We wachten dus nog af.”

Sp.a is ontgoocheld dat er nog geen gratis mondmaskers komen. “Nu het voortouw nemen zou de Ronsenaars in staat stellen om zich sneller te beschermen en zou de bevolking ook heel wat kopzorgen besparen om zelf op zoek te gaan naar mondmaskers. Ondertussen hebben de steden en gemeenten rond Ronse alvast een bestelling geplaatst. Dat terwijl de vraag naar mondmaskers nu al het aanbod overstijgt. Snel zijn lijkt ons dus de boodschap.”