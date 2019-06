Stadsarchivaris geeft lezing over Sint-Hermes en Fiertel in bib Lieke D'hondt

03 juni 2019

16u38 0 Ronse Stadsarchivaris Eric Devos vertelt op donderdag 6 juni om 20 uur alles over de relieken van Sint-Hermes tijdens een lezing in de bibliotheek van Ronse.

In ‘De relieken van Sint-Hermes: een hechte band tussen Rome en Ronse’ geeft Devos een overzicht van de rijke geschiedenis van de relieken en de Fiertelommegang. Hij zal zich baseren op geschreven bronnen aangevuld met archeologische, geografische, iconografische en immateriële elementen. De lezing is gratis, maar je moet wel inschrijven in de bibliotheek, via bibliotheek@ronse.be, 055/23.28.62 of via de webshop van de stad.