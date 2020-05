Stadhuis en sociaal huis openen opnieuw de deuren op afspraak Lieke D'hondt

25 mei 2020

09u50 0 Ronse Het stadhuis en sociaal huis van Ronse zijn vanaf vandaag opnieuw open voor alle aanvragen en documenten.

Er gelden wel nog steeds aangepaste regels. Zo moet je vooraf een afspraak maken, mogen maximum twee personen tegelijk langskomen, is handen ontsmetten verplicht bij het binnenkomen en buitengaan en moeten bezoekers de markeringen en pijlen op de vloer volgen om voldoende afstand te houden. Een mondmasker dragen wordt sterk aangeraden en indien mogelijk kan de dienstverlening nog steeds telefonisch of per mail verlopen. Op zaterdag zal het stadhuis nog steeds gesloten zijn.