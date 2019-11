Stad wil fietspad Bruul aanpassen omdat ongeduldige bestuurders er voortdurend over rijden Lieke D'hondt

14 november 2019

17u11 5 Ronse Het fietspad aan Bruul ter hoogte van de Sint-Pietersnieuwstraat in Ronse zal worden aangepast om de veiligheid van de fietsers te verhogen. Twee parkeerplaatsen zullen verdwijnen om het fietspad sneller te laten afbuigen naar het voetpad.

Veel bestuurders wagen zich over het fietspad om auto’s voorbij te steken die aanschuiven om de Sint-Pietersnieuwstraat in te slaan. Dat maakt de situatie voor fietsers gevaarlijk, waardoor de stad zich genoodzaakt ziet in te grijpen. Bij de asfalteringswerken in 2020 zullen de twee laatste parkeerplaatsen voor de Wolvestraat verdwijnen, zodat het fietspad sneller kan afbuigen naar het voetpad. “Dat is een maatregel die we zelf makkelijk en snel kunnen uitvoeren. Het zal de situatie een pak veiliger maken”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V).