Stad wijst jongeren op gevaar van lachgas Lieke D'hondt

12 oktober 2020

15u48 0 Ronse Er duiken meer en meer patronen lachgas op in de Ronsese straten. Het lachgas is populair bij jongeren en kan als drug gebruikt worden. De stad werkt nu aan een sensibiliseringscampagne om de gevaren van het lachgas duidelijk te maken.

Gemeenteraadslid Youssef Elidrissi (Groen) stelt voor het lachgas in Ronse te verbieden. “Jongeren zijn er zich vaak niet van bewust dat lachgas gebruiken niet zonder risico is. Er kan zuurstoftekort optreden, het is verslavend en het kan neurologische gevolgen hebben.” Toch is een verbod niet eenvoudig. “Lachgas is vrij verkrijgbaar omdat het ook een functie heeft in de voedingsindustrie (bijvoorbeeld voor het spuiten van slagroom, red.)”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “Een verbod is dus moeilijk. We zijn wel op de hoogte van de problematiek. Onze preventieambtenaar werkt samen met PISAD en het CGG aan een campagne om de jongeren te sensibiliseren.”