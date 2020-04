Stad verlengt samenwerking met Samenlevingsopbouw met extra jaar omdat coronacrisis gesprekken rond armoedebeleid moeilijk maakt Lieke D'hondt

20 april 2020

13u28 0 Ronse Ronse verlengt haar samenwerking met Samenlevingsopbouw opnieuw voor minstens één jaar, tot 2021. Als de organisatie nadien een positieve evaluatie krijgt, wil de stad het contract meteen met vier jaar verlengen. De samenwerking met Samenlevingsopbouw zorgde in het verleden al voor veel discussie in de gemeenteraad, omdat oppositiepartijen sp.a en Groen liever zouden hebben dat de stad meteen zou inzetten op een engagement op langere termijn.

Samenlevingsopbouw is in Ronse actief op verschillende gebieden. Het werkt in verschillende aandachtsbuurten in de stad, waar onder meer een betere woonkwaliteit, tewerkstelling van kwetsbare doelgroepen en een betere gezondheid van de buurtbewoners centraal staan, maar het doet ook aan onderwijsopbouwwerk. In november 2019 besliste het stadsbestuur de samenwerking met Samenlevingsopbouw voor één jaar te verlengen en hen nauw te betrekken bij de opstelling van het armoedebeleidsplan van de stad. Omdat het door de coronacrisis moeilijk is om de gesprekken rond het armoedebeleidsplan verder te zetten, hebben meerderheidspartijen CD&V en N-VA beslist om de samenwerking met nog één jaar te verlengen tot 2021. Als er vervolgens een positieve evaluatie is, wordt de samenwerking nog eens met vier jaar verlengd.

Nuttig werk

Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn alvast tevreden met de verlenging van het convenant. Tijdens de gemeenteraad in november ijverden zij ervoor om de samenwerking met de organisatie al met drie jaar te verlengen, zoals dat wel met andere organisaties zoals Grijkoort, CAW Oost-Vlaanderen en Auxilior was gebeurd. De meerderheid ging daar niet op in omdat ze de samenwerking met Samenlevingsopbouw eerst wou evalueren alvorens extra budgetten toe te kennen.

“De strijd tegen armoede is een prioriteit. Daarom zijn we blij dat het convenant met Samenlevingsopbouw nu toch tijdig verlengd wordt”, zegt sp.a-raadslid Björn Bordon. “En ook wij zijn tevreden dat de stad het belangrijke werk van Samenwerkingsopbouw erkent en de medewerkers zekerheid verschaft”, vertelt Groen-raadslid Lech Schelfout. De gemeenteraadsleden wijzen er ook op dat Samenlevingsopbouw nuttig werk verricht tijdens de coronacrisis: “Zo heeft Samenlevingsopbouw de bewoners in de Prinskouter geïnformeerd over de coronamaatregels en hebben ze een tuintje ter beschikking gesteld van Ronsenaars die klein behuisd zijn.” Tot slot doen sp.a en Groen nog een oproep: “Corona is een crisis die sporen zal nalaten bij heel wat gezinnen. Zonder een krachtdadig optreden van het lokaal bestuur dreigt de daling van koopkracht en de schoolse achterstand een dramatische impact te hebben op de toekomst van heel wat Ronsenaars. Er zullen bijkomende inspanningen geleverd moeten worden om ervoor te zorgen dat de impact van de crisis beperkt blijft. Een goede samenwerking met partners zoals Samenlevingsopbouw, scholen en het onderwijsopbouwwerk zal cruciaal zijn.”

Meer over Samenlevingsopbouw

politiek