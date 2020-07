Stad schrapt alle evenementen in augustus: “Kunnen veiligheid niet garanderen” Lieke D'hondt

28 juli 2020

10u06 0 Ronse Ronse trekt dan toch een streep door een zomer met evenementen. Half juli stond het licht nog op groen voor kleine evenementen waar de veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd kon worden, nu annuleert de stad alle goedgekeurde aanvragen en keurt het geen nieuwe voorstellen meer goed.

“Dit is een beslissing die we nemen met ons verstand, niet met ons hart”, legt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) uit. “In eerste instantie hebben we bekeken hoe we bepaalde evenementen toch zouden kunnen doen slagen, maar uiteindelijk kunnen we de veiligheid niet garanderen. Dat betekent dat alle evenementen in augustus nu geschrapt zijn. We hadden onder meer een aanvraag voor een boksgala in openlucht en vanuit de stad zouden we ‘De Zotte Zomer’ organiseren. Daarmee wilden we verschillende artiesten een duwtje in de rug geven, want ook zij hebben het nu bijzonder moeilijk. Het is jammer dat we dat niet kunnen doen, maar we hebben nu eenmaal een voorbeeldfunctie.”