Stad Ronse gaat na of wekelijkse afvalophaling mogelijk is in warme zomerperiodes Lieke D'hondt

03 september 2019

10u22 0 Ronse Ronse bekijkt of het de afvalophaling in warme zomerperiodes wekelijks kan laten verlopen in plaats van tweewekelijks. Oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen) signaleerde op de gemeenteraad dat tijdens de hittegolven in sommige appartementen en kleine woningen het afval is beginnen stinken en vreest dat de stap om te sluikstorten zo kleiner wordt.

“Ik hoor zelfs verhalen over diepvriezers die worden leeggemaakt om restafval in te bewaren tot de vuilnisophaling komt. Dat vind ik schrijnend”, zegt Schelfout. “Een wekelijkse vuilnisophaling in de zomer of ondergrondse containers met een badgesysteem in de wijken zouden een oplossing kunnen zijn.”

Schepen Jan Foulon (CD&V) is zo’n wekelijkse ophaling in uitzonderlijke gevallen wel genegen. “I.VL.A heeft op onze vraag een studie gemaakt, maar een wekelijkse ophaling is te duur. We zijn wel van plan om er nog eens op aan te dringen. Anderzijds zal de weegbrug in het recyclagepark van de stad in 2020 operationeel zijn. Bepaalde fracties, zoals groenafval, kunnen dan gratis binnengebracht worden.”