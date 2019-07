Stad probeert damherten in Maquisstraat te vangen: “Ze richten schade aan en zijn gevaarlijk voor het verkeer” Lieke D'hondt

30 juli 2019

13u37 22 Ronse De regio rond de Maquisstraat in Ronse is al een paar maanden in de ban van enkele damherten die in de tuinen van de omwonenden en de aanpalende bossen rondlopen. De dieren lijken tam, maar horen er eigenlijk niet thuis. Het stadsbestuur probeert ze nu te vangen.

“Het verhaal van de damherten is eigenlijk een mysterie”, zegt schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester (N-VA). “Zo’n zes tot zeven maanden geleden kregen we plots verschillende meldingen dat er een vijftal damherten regelmatig opduiken in de tuinen van de huizen rond de Maquisstraat. Omdat de dieren tam lijken, veronderstellen we dat iemand ze heeft vrijgelaten. Een aantal mensen in de buurt vindt de aanwezigheid van de dieren leuk, maar er zijn ook omwonenden die zich zorgen maken. De damherten richten niet alleen schade aan in de tuinen, we zijn ook bezorgd dat de dieren de Elzeelsesteenweg zullen oversteken en geraakt zullen worden door een auto. Dat zou voor de bestuurders en de dieren een drama kunnen zijn. Bovendien zou de populatie zich ook snel kunnen voortplanten. Eén hert zou ondertussen al een jong hebben.”

Vangkooi

Om problemen te voorkomen, heeft de schepen samen met verschillende stadsdiensten besloten te trachten de dieren te vangen. “Er waren geruchten dat de dieren afgeschoten zouden worden, maar dat is niet waar”, benadrukt Demeulemeester. De stadsdiensten ondernamen al één poging om de dieren te vangen in een veld, maar dat mislukte. Ondertussen heeft de technische dienst met hekken en een net een nieuwe kooi gebouwd in één van de tuinen in de Maquistraat. “De kooi zal hier een tijdje staan zodat de dieren eraan kunnen wennen. We gaan er eten en drinken in plaatsen en als de damherten er ooit binnenwandelen, zullen we de kooi sluiten. We werken hiervoor ook samen met de buren: zij zullen in de gaten houden of de damherten in de val gelopen zijn.”

Als de dieren gevangen zijn, zal een dierenarts ter plaatse komen om ze te verdoven. Ook een gespecialiseerd team van de brandweer is op de hoogte: zij kunnen de dieren veilig vervoeren. “De damherten zullen we laten overbrengen naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, tenzij we dichter bij huis een oplossing vinden voor de dieren. Als we de eigenaar van de damherten niet kunnen achterhalen, willen we namelijk bekijken of ze in Ronse een nieuwe thuis kunnen vinden bij iemand die bijvoorbeeld al damherten heeft.”