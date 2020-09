Stad organiseert infosessie rond elektrische deelauto’s Lieke D'hondt

02 september 2020

11u27 0 Ronse De dienst Mobiliteit en Duurzaamheid van de stad Ronse organiseert op woensdag 16 september een infoavond rond autodelen. Om 19 uur kunnen geïnteresseerden terecht in de trouwzaal van het stadhuis.

Ronse beschikt over twee elektrische deelauto’s die via een app makkelijk gereserveerd kunnen worden. Om meer Ronsenaars aan te moedigen de auto’s te gebruiken, komt er een infosessie waarop de aanwezigen ook een testrit kunnen maken met de elektrische auto’s. Deelnemen aan de sessie kan na een mail naar duurzaamheid@ronse.be of door te bellen naar 055/23.27.49.

Wie niet aanwezig kan zijn, kan op 22 september een digitale infosessie volgen van Solva, Autodelen.net en Valckenier Share. Inschrijven voor deze sessie kan via een online formulier.