Stad neemt actie om openbare verlichting tegen 2030 volledig over te schakelen op led Lieke D'hondt

19 november 2019

09u53 0 Ronse Ronse schakelt versneld over op led in de openbare verlichting. In samenwerking met Fluvius kan het aantal ledverlichtingen in Ronse stijgen van 8,9 procent naar 100 procent tegen 2030. “Een belangrijke stap in de realisatie van het Burgemeestersconvenant.”

Fluvius zal de openbare verlichting van Ronse overnemen en zet de verledding in versneld tempo verder. Voor Ronse betekent dat de vervanging van 91,1 procent van de verlichting. “We zetten hiermee een grote stap in de realisatie van het Burgemeestersconvenant”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V). “We hebben nu een jaarlijkse CO₂-uitstoot van 420.000 kilogram door de openbare verlichting alleen al. We kunnen dat dankzij de verledding met meer dan dertig procent terugdringen. Bovendien kunnen we dankzij de ledlampen de elektriciteitsfactuur van de stad met 35 procent verlagen. Ook financieel doen we dus een goede zaak. Als we zelf alle verlichting zouden moeten vervangen door ledverlichting, zou ons dat 4,2 miljoen euro kosten. Nu zal het 3.196.000 euro kosten. Belangrijk is ook dat we hiermee weer een grote stap zetten in het Smart City-verhaal van morgen. De nieuwe armaturen zijn immers slimme toestellen die individueel aanstuurbaar zijn en waar allerlei monitorsystemen, zoals het meten van luchtkwaliteit, aan verbonden kunnen worden. Tot slot zien we op de markt steeds minder aanbod van klassieke lampen, dus is het goed om ons voor te bereiden op de toekomst.”